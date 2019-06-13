Истории героев, о которых должна знать вся страна, разыскивают в Алтайском крае руководители проекта "Победа в каждом из нас". Как рассказал координатор проекта Максим Банных, об этих героях планируют снять документальный фильм, а их истории опубликуют в популярных СМИ.

"Знать историю семьи и уметь ее ценить – прекрасный способ самопознания. Когда мы это поняли, у нас возникло желание донести эту мысль до молодежи, побудить ее изучать историю своей семьи. И мы создали проект "Победа в каждом из нас", – рассказал Максим Банных. – Ведь в нашем регионе есть герои, о которых должна знать вся страна. О таких людях мы хотим рассказать в популярных СМИ и снять документальный фильм. Мы хотим, чтобы молодежь подключилась к поиску таких историй и передала их нам".

Одной из тех, кто уже поделился историей о герое, стала директор проекта "Победа в каждом из нас" Екатерина Банных: "30 марта 1922 года на свет появился мой двоюродный прадедушка – Алексей Скурлатов. В годы Великой Отечественной войны он прошел путь от рядового солдата до разведчика и связиста. Два раза мать получала похоронку. К счастью, судьба оказалась к нему благосклонна. По окончании войны был удостоен звания кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград. Внутреннюю силу и волю к жизни Алексея Скурлатова увидел его фронтовой товарищ Митоди Витанов. Именно он и запечатлел образ моего прадедушки в памятнике советскому солдату-освободителю, который в 1957 году был установлен в болгарском городе Пловдиве. Многие этот мемориал знают, как памятник Алёше".

Отметим, что первым шагом к пробуждению интереса алтайской молодежи к истории стала квест-комната виртуальной реальности "Сталинградская битва". За месяц в Барнауле, Бийске и на "Сибирском подворье" квест-комнату посетили порядка 1700 человек, в том числе участники форума "Алтай. Территория развития". В день открытия форума на площадке побывали почетные гости из Москвы и Алтайского края во главе с губернатором региона Виктором Томенко и полномочным представителем президента РФ в СФО Сергеем Меняйло. Координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных рассказал им, что с помощью очков виртуальной реальности можно перенестись в атмосферу обороняющегося Сталинграда и почувствовать себя на месте бойцов, отстаивающих Дом Павлова.

Кроме того, на АТР команда проекта "Победа в каждом из нас" провела мастер-класс, на котором участники занятия в игровой форме рассуждали, какими могут быть победы и подвиги, и кто достоин называться героем. Валерий Емогоев из Иркутской области дал одно из самых интересных определений слову "победа": "Для каждого человека есть своя победа. Если вы с утра встали с хорошим настроением, делитесь позитивом и не портите настроение другим – это уже ваша личная победа. Победа должна быть над самим собой и обязательно каждый день".

Также участники мастер-класса вспомнили имена достойных людей, которых можно назвать победителями в разных сферах – в спорте, в образовании, в военном деле. Так, Мария Пашкова из Барнаула, Наталья Греля из Калининградской области и Екатерина Баймухаметова из Челябинской области подготовили презентацию о военнослужащем специальных операций Вооруженных сил РФ – Александре Прохоренко. Он погиб в Сирии в возрасте 26 лет, участвуя в боях за Пальмиру.