Участки нескольких улиц перекроют в Барнауле из-за ремонта на сетях, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.
Так, в связи проведением работ по аварийной перекладке тепловой сети организовано перекрытие:
- пр. Комсомольского, в районе дома №29а по ул. Гоголя, ул. Мира в п. Центральный, в районе дома №18 – с 22:00 часов 14.06.2019 до 21:00 часа 16.06.2019;
- ул. Кирова в п. Пригородный, в районе дома №14 – с 22:00 часов 21.06.2019 до 21:00 часа 23.06.2019;
- ул. Жданова в п. Пригородный, в районе дома №18, ул. 50 лет Алтая в п. Пригородный, в районе дома №19 по ул. Жданова – с 22:00 часов 05.07.2019 до 21:00 часа 07.07.2019.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.
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