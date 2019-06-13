Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в рамках посещения одной из площадок форума "АТР" 10 июня объяснил, почему в Алтайском крае не строят крупный спортивный объект. О необходимости развивать профессиональный спорт в регионе ему рассказала одна из участниц форума.

По словам полпреда, если строить крупные спортивные объекты в Сибири, то на них должны проводиться крупные международные соревнования. Арены должны быть наполнены спортивными событиями постоянно. В Алтайском крае же нет команды федерального уровня, которой были бы необходимы такие большие грандиозные спортивные арены. Кроме того, содержать их – дорогое удовольствие. По сравнению с другими сибирскими регионами, бюджет на спорт в Алтайском крае в несколько раз меньше, а бизнес практически не вкладывается в профессиональный спорт.

В качестве примера Меняйло привел волейбольный центр за пять миллиардов рублей, который сейчас строят в Новосибирске. Именно на базе этого волейбольного центра будет готовиться к Олимпиаде в Токио в 2020 году российская сборная, а позже пройдет чемпионат мира по этому виду спорта. Спортивный центр будет крупнейшим за Уралом: площадь всех его зданий составит около 20 тысяч кв. м, а площадь всего центра – 4,5 гектара. У волейбольного центра будет две арены – спортивная и тренировочная, на них смогут разместиться больше пяти тысяч зрителей. Кроме того, Меняйло напомнил про про хоккейные дворцы все в том же Новосибирске и Омске, которые будут построены к молодежному чемпионату мира 2023 года.

"Все объекты Универсиады в Красноярске соответствуют требованиям мирового уровня. Есть и такие, которых вообще нет нигде в мире. Поэтому все объекты должны быть наполнены. А они стоят ни один и не два миллиарда порой. Мы должны понимать, что кто-то ее должен содержать. Это тоже затратно. Готовы помогать регионам, которые имеют четкий план развития спорта и как использовать новый объект. Под это уже можно выделять деньги", – сказал Сергей Меняйло, добавив, что при этом он двумя руками за то, чтобы в Алтайском крае был построен спортивный центр мирового уровня.

Отметим, что рамках посещения Алтайского края делегации комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи представители родительских групп СШОР "Алтай" передали открытое письмо в адрес депутата Госдумы, легенды советского и российского хоккея Вячеслава Фетисова с просьбой помочь завершить строительство ледового дворца "Алтай", которые не могут закончить с 2011 года. Уже через несколько дней это же самое письмо было передано и другому депутату Госдумы, прославленной спортсменке Ирине Родниной. Ожидается, что дворец достроят к 2021 году. Также этой осенью будет закончен капитальный ремонт "Титов-арены", которую выкупил барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов.