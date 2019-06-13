2300 путевок в санатории будет закуплено в Алтайском крае на 2019 год для инвалидов и ветеранов. Об этом сообщает региональное отделение Фонда социального страхования.
Для покупки путевок региону выделено 62,5 млн рублей из федерального бюджета. С начала года уже приобретено 826 путевок на 20 млн рублей. По ним льготники с заболеваниями кровообращения и костно-мышечной системы смогут отдохнуть в санаториях "Гренада", "Станкостроитель", "Сосновый бор", "Лазурный" и "Обские плесы". Скоро путевки будут приобретены для инвалидов с другими заболеваниями, в том числе для детей с ДЦП.
"В 2018 году в рамках выделенных на начало года средств – более 61 млн рублей – мы планировали приобрести 2400 путевок, фактически же было приобретено 2500 путевок, общая стоимость которых превысила 63 млн рублей. В 2019 году объем выделенных региону средств также может быть пересмотрен с учетом изменения численности граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, по состоянию на 1 июля и 1 октября", – прокомментировала управляющий Алтайским региональным отделением ФСС РФ Татьяна Петрова.
В ФСС напоминают, что по закону право на бесплатное лечение в санатории имеют: инвалиды I-III групп, дети-инвалиды, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также другие категории граждан, определенные статьями 6.1 и 6.7 закона №178-ФЗ.
Кроме льготников и сотрудников алтайских предприятий, чья деятельность связана с вредными и опасными условиями труда, отдохнуть смогут и работники предпенсионного возраста.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, в крае собралась большая очередь на такие путевки. Так, в 2016 году в очереди было около 50 тысяч льготников, но каждый год выдается около 2-3 тысяч путевок. В ФСС уточнили, что очередники получают путевки строго по порядку, по дате подачи заявления. Проверить текущее положение в реестре очередников можно на сайте алтайского ФСС в разделе "Очередь льготников".
Комментарии
смогут отдохнуть в санаториях "Гренада", "Станкостроитель", "Сосновый бор", "Лазурный" и "Обские плесы
Сами там отдыхайте. Для действительного поправления здоровья, в чем особенно нуждаются инвалиды, нужны санатории Северного Кавказа и Белокурихи. Но туда все пути навсегда закрыла "Денег нет но вы держитесь".