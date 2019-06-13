Более 100 тысяч электронных больничных выдано в Алтайском крае, информирует пресс-служба регионального правительства.
Уточняется, стотысячный листок нетрудоспособности в электронном виде получила пациентка бийской городской больницы № 4.
В данный момент Алтайский край занимает 33-е место в общероссийском рейтинге регионов по абсолютному количеству выданных электронных листков нетрудоспособности.
В крае в тройке лидеров по количеству выданных электронных больничных значатся Рубцовская городская больница № 2, поликлиника № 12 Барнаула и Алтайская краевая клиническая больница.
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