Новую дорогу по улице Солнечная Поляна начали строить в границах улиц Жасминной и Энтузиастов, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что работы проводятся в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Говоря о строительстве, руководитель проектной мастерской АО "Алтайкоммунпроект" Вячеслав Котов подчеркивает: "Данная дорога является очень важной для жизни города. В проекте решены вопросы по строительству водоотвода, обеспечению организации безопасного дорожного движения, обустройству устойчивой дорожной одежды. Проект прошел экспертизу, выполнен по всем современным техническим требованиям и нормам".
Дорога строится за счет федеральных средств объемом более 147 млн рублей. Данные работы рассчитаны на два года.
Главный инженер ООО "Алтайдорстрой" Константин Моисеев отмечает, что порядка 90% всех работ по данному участку будет выполнено в текущем году. По его словам, в 2020 году останется укладка верхнего слоя дорожного покрытия, нанесение разметки и так далее.
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, необходимость в строительстве указанного участка улицы Солнечная Поляна возникла в связи с большой интенсивностью движения транзитного транспорта с Павловского тракта через микрорайон Солнечная поляна.
Проезд транзитников через частный сектор в указанном микрорайоне на протяжении нескольких лет превратился в "дорожную войну". Местные жители перекрывали проезд для транзитного транспорта.
Теперь же ожидается, что движение транспорта по новой дороге будет открыто в 2020 году.
Комментарии
Ждем нытиков из домов вдоль дороги)))
да попали ребята которые там живут )) и продать то проблематично будет....
Дорогу хотят вывезти на Попова и Энтузиастов, а они что резиновые? Там в коттеджах типа благородные люди живут, шума не выносят.