Рядом с Нагорным парком Барнаула продается участок 0,3 гектара, который может быть предназначен для строительства жилищного комплекса или торгового помещения. Объявление о продаже размещено на "Авито". В объявление сказано, что участок расположен в историческом центре города рядом с новой церковью и буквами "Барнаул". Оттуда открывается вид на реку Обь.
Выставленные на продажу 30 соток относятся к зоне индивидуального жилищного строительства. Здесь можно построить таунхаус премиум класса, небольшой жилой комплекс и даже бизнес-центр или гостиницу.
"Расположение в центре, в нагорной части, в зоне приоритетного исторического проекта. Рядом архитектурно-парковый ансамбль, новая церковь, буквы "Барнаул", лестничные группы. Новая асфальтированная дорога от ул. Аванесова до участка, чистая в любое время года. Зона ИЖС. Коммуникации – газ, электроэнергия, водоснабжение. Участок правильной формы, с ровным рельефом. Можно под строительство таунхауса премиум класса, небольшого жилого комплекса, бизнес-центра или гостиницы. До пл. Спартака или до Речного вокзала на машине – две минуты. До автобусной остановки 5 минут пешком. Финансово неподготовленных – просьба не беспокоить. Варианты обмена", – говорится в объявлении.
Общая стоимость участка оценивается в 52 миллиона рублей.
Комментарии
Да сразу 25 этажей стройте дом жилой, что тут думать, или ленту или банк
А кому разрешили старое городское кладбище прихватизировать и ВДНХ снести?
Так это оползневая зона! Хи-хи!
Здесь можно построить таунхаус премиум класса, небольшой жилой комплекс и даже бизнес-центр или гостиницу.
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Ага! А потом искать его в Оби, таунхаус премиум класса.
Оползневая зона, кладбище, на горе, да еще рядом церковь. Может там и похоронят?
Там домики на Речном уже просятся искупаться, надо на кладбище построить, что не скучно было купаться в Оби.