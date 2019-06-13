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Участок под ЖК или гостиницу продают в самом центре туркластера Барнаула

, ИА "Амител"
Он расположен рядом с Нагорным парком
Фото: 2gis

Фото: 2gis

Рядом с Нагорным парком Барнаула продается участок 0,3 гектара, который может быть предназначен для строительства жилищного комплекса или торгового помещения. Объявление о продаже размещено на "Авито". В объявление сказано, что участок расположен в историческом центре города рядом с новой церковью и буквами "Барнаул". Оттуда открывается вид на реку Обь.

Выставленные на продажу 30 соток относятся к зоне индивидуального жилищного строительства. Здесь можно построить таунхаус премиум класса, небольшой жилой комплекс и даже бизнес-центр или гостиницу.

"Расположение в центре, в нагорной части, в зоне приоритетного исторического проекта. Рядом архитектурно-парковый ансамбль, новая церковь, буквы "Барнаул", лестничные группы. Новая асфальтированная дорога от ул. Аванесова до участка, чистая в любое время года. Зона ИЖС. Коммуникации – газ, электроэнергия, водоснабжение. Участок правильной формы, с ровным рельефом. Можно под строительство таунхауса премиум класса, небольшого жилого комплекса, бизнес-центра или гостиницы. До пл. Спартака или до Речного вокзала на машине – две минуты. До автобусной остановки 5 минут пешком. Финансово неподготовленных – просьба не беспокоить. Варианты обмена", – говорится в объявлении.

Общая стоимость участка оценивается в 52 миллиона рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

13.06.2019 17:04
Гость

Да сразу 25 этажей стройте дом жилой, что тут думать, или ленту или банк

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13.06.2019 18:12
- гость -

А кому разрешили старое городское кладбище прихватизировать и ВДНХ снести?

0  0
13.06.2019 18:13
- гость -

Так это оползневая зона! Хи-хи!

0  0
13.06.2019 18:20
- гость -

Здесь можно построить таунхаус премиум класса, небольшой жилой комплекс и даже бизнес-центр или гостиницу.
------------------------------------
Ага! А потом искать его в Оби, таунхаус премиум класса.

0  0
13.06.2019 18:23
- гость -

Оползневая зона, кладбище, на горе, да еще рядом церковь. Может там и похоронят?

0  0
13.06.2019 18:32
- гость -

Там домики на Речном уже просятся искупаться, надо на кладбище построить, что не скучно было купаться в Оби.

0  0
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