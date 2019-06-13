Рядом с Нагорным парком Барнаула продается участок 0,3 гектара, который может быть предназначен для строительства жилищного комплекса или торгового помещения. Объявление о продаже размещено на "Авито". В объявление сказано, что участок расположен в историческом центре города рядом с новой церковью и буквами "Барнаул". Оттуда открывается вид на реку Обь.
Выставленные на продажу 30 соток относятся к зоне индивидуального жилищного строительства. Здесь можно построить таунхаус премиум класса, небольшой жилой комплекс и даже бизнес-центр или гостиницу.
"Расположение в центре, в нагорной части, в зоне приоритетного исторического проекта. Рядом архитектурно-парковый ансамбль, новая церковь, буквы "Барнаул", лестничные группы. Новая асфальтированная дорога от ул. Аванесова до участка, чистая в любое время года. Зона ИЖС. Коммуникации – газ, электроэнергия, водоснабжение. Участок правильной формы, с ровным рельефом. Можно под строительство таунхауса премиум класса, небольшого жилого комплекса, бизнес-центра или гостиницы. До пл. Спартака или до Речного вокзала на машине – две минуты. До автобусной остановки 5 минут пешком. Финансово неподготовленных – просьба не беспокоить. Варианты обмена", – говорится в объявлении.
Общая стоимость участка оценивается в 52 миллиона рублей.
Комментарии
Да сразу 25 этажей стройте дом жилой, что тут думать, или ленту или банк
А кому разрешили старое городское кладбище прихватизировать и ВДНХ снести?
Так это оползневая зона! Хи-хи!
Здесь можно построить таунхаус премиум класса, небольшой жилой комплекс и даже бизнес-центр или гостиницу.
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Ага! А потом искать его в Оби, таунхаус премиум класса.
Оползневая зона, кладбище, на горе, да еще рядом церковь. Может там и похоронят?
Там домики на Речном уже просятся искупаться, надо на кладбище построить, что не скучно было купаться в Оби.
Да бросьте вы, все там нормально! Никто никуда не съедет. Можно подпереть чем нибудь накрайняк.
Для людей бы вернули место отдыха как раньше, пусть большой парк бы был, также пруд искусственный вернуть оттуда прекрасный вид на город и на реку, мост. Ну ничего для населения не делается лишь бы жильё элитное строить, да ещё потом забор трехметровый поставить и на километр никого не подпускать, ведь так будет? ВИП зона для избранных и получится