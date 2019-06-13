Фото: пресс-служба ЛДПР
Депутаты ЛДПР краевого и барнаульского уровня высадили новые ели на площади Победы в центре Барнаула. Именно там, где осенью 2017 вандалы вырвали несколько деревьев.
"ЛДПР несколько месяцев подряд высаживает деревья в краевом центре. Барнаульские озеленители подсказали – нужно восстановить еловую аллею, ведущую к монументу. Какие-то воры или вандалы вырвали из нее больше 20 елей. Сегодня мы засадили опустевшие участки новыми деревцами", – рассказал куратор акции, депутат ЛДПР Алексей Скосырский.
Новые деревья высаживали руководители фракций ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании Владимир Семенов и Барнаульской городской думы Алексей Скосырский, а также барнаульский депутат Дмитрий Ворсин и координаторы партийных отделений и представители молодежного крыла ЛДПР. Всего высадили около 30 саженцев ели, сообщает пресс-служба партии. Акция прошла при поддержке "Горзеленхоза".
Чуть ранее депутаты и активисты ЛДПР высадили аллею из 70 елочек в микрорайоне "Балтийская крепость".
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