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Собственный конкурс проектов проведут на площадке АТР "Агропрорыв"

, ИА "Амител"
В конкурсе Росмолодежи не оказалось отдельного направления "Сельское хозяйство"
Фото: Министерство сельского хозяйства Алтайского края

Фото: Министерство сельского хозяйства Алтайского края

Собственный конкурс проектов проведут на площадке "Агропрорыв" молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития". Об этом Amic.ru рассказал руководитель площадки Константин Емелин.

"В конкурсе Росмолодежи, к сожалению, нет отдельного пункта "сельское хозяйство". В основном там социальные направления. Мы не ожидаем серьезных успехов участников нашей площадки в федеральном конкурсе, в связи с этим было разработано отдельное положение о проведении собственного конкурса проектов в сфере АПК, – рассказал он. – Заявлено 11 проектов. Для нас это очень удивительно, потому что изначально эксперты прогнозировали, что будет не больше трех проектов. Создана экспертная комиссия, предусмотрены неплохие призы, например, планшет".

По словам Константина Емелина, новая площадка "Агропрорыв", посвященная развитию сельского хозяйства, появилась на форуме АТР впервые за его 11-летнюю историю. Она объединила представителей шести субъектов РФ, в основном представителей Алтайского края. Это студенты, аспиранты, молодые преподаватели сельскохозяйственных специальностей аграрных учебных заведений, начинающие фермеры, состоявшиеся предприниматели в сфере АПК – всего 29 человек.

Среди проектов, над которыми работают участники площадки, есть проекты как в области животноводства, растениеводства, так и в социальной сфере на селе.

"Например, проект по разведению кроликов, по картофелеводству, по реконструкции сельского клуба, – рассказал Константин Емелин. – Проект "Буду мамой": на базе аграрного университета девушка хочет организовать проект для молодых мам. Участница из Башкортостана Елена Белозерова хочет реализовать проект в сфере информатизации сельского хозяйства".

За время работы площадки ее посетят порядка 20 экспертов. В день открытия форума здесь побывали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов. Также состоялись встречи с министром сельского хозяйства Алтайского края Александром Чеботаевым, министром цифрового развития и связи Алтайского края Евгением Зрюмовым, экспертом в области бизнес-планирования – проректором по экономической работе Алтайского государственного аграрного университета Юрием Бугаем, со специалистами-производственниками, которые уже многого добились, Павлом Бейфортом, Олегом Махнаковым и другими.

"Отрадно, что участники площадки не просто сидят, а активно участвуют в тренингах, семинарах, задают интересные вопросы. Эксперты отмечают, что публика очень живая. Будущее у сельского хозяйства Алтайского края точно есть", – говорит Константин Емелин.

Образовательная программа площадки включает также экскурсии на крупные сельхозпредприятия региона, чьи руководители уделяют внимание не только развитию этих предприятий, но и социальной работе на селе: помогают детским садам, школам, строят спортивные объекты.

Читайте также в сюжете: Дневник АТР-2019
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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