Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни" пять дней проходил в Алтайском крае. Начавшись в предгорьях – на озере Ая – он торжественно завершился 12 июня на площадке особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Участие в фестивале приняли сотни гостей, которые пробовали национальные блюда и танцевали под фолк-музыку на фоне живописнейшей природы. О том, что интересного произошло в финальный день этнофестиваля – читайте в нашем репортаже.

Что за фестиваль и кто в нем участвует?

Краевой фестиваль национальных культур впервые провели в Алтайском крае в 2009 году. В связи с популярностью фестиваля в 2013 году было принято решение перенести дату его проведения на 12 июня, сменив формат, расширив программу и географию участников. Сегодня на фестивале выступают этнические объединения носителей традиционных культур белорусов и немцев, казахов и украинцев, татар и башкир, мордвы, армян и киргизов, чувашей и литовцев, поляков, кумандинцев и многих других национальностей. С 2013 года фестиваль национальных культур проходил в Алтайском крае в статусе межрегионального. В 2015 году ему присвоен статус всероссийского фестиваля традиционной культуры. Событие ежегодно входит в национальный календарь Российской Федерации.

Прошедший в 2019 году фестиваль на "Бирюзовой Катуни" гости назвали особенно душевным, даже семейным. В общей сложности в Алтайский край приехали представители 17 регионов страны. Некоторые уже не в первый раз. Например, коллектив из Перми "Вечёры" уже в седьмой раз участвует в праздновании Дня России на Алтае. По словам руководителя ансамбля Светланы Юкаевой, сегодня в Пермском крае большой спрос на фольклорные традиции. В школах целыми классами записываются в тематические кружки, где рассказывают о русских традициях и знакомят с народной культурой. Юкаева отметила высокий уровень участников этнофестиваля на Алтае.

"Очень профессиональный уровень. Это касается всего – уровня организации, приема гостей и отношений между коллективами. Каждый год у нас появляются новые знакомые, встречаем здесь и старых друзей. Есть чему поучиться и как себя проявить. Наш коллектив старается каждый год демонстрировать новые жанры. В этом году в честь Года театра мы показали сказку. Фестиваль на "Бирюзовой Катуни" – один из лучших подобных мероприятий в России. Тем более что он проходит в красивейшем месте, которое еще и помогает оздоровиться", – рассказала Amic.ru Светлана Юкаева.

Хоровод и выставка-ярмарка

Пожалуй, самым ярким событием фестиваля стало гулянье с участием народных музыкантов и театра "Папьемашенники" из Санкт-Петербурга.

На площадке туристического комплекса также работала специальная выставка-ярмарка "Живое ремесло", где можно было посмотреть и приобрести уникальные произведения декоративного народного искусства, изготовленные народными мастерами.

На каждой площадке гостей угощали национальными блюдами и исполняли песни на своем родном языке. В одной палатке можно было услышать еврейские мотивы юного скрипача, а из другой доносились песни на украинском или польском языке.

Народы разные, государство одно

Алтайская краевая общественная организация "Эрзянь мастор", представляющая объединение мордвинов в регионе, много лет продвигает культуру этого финно-угорского народа. Недавно представители организации ездили в Саранск на празднование тысячелетия образования мордовского народа. По словам жительниц Залесовского района, которые приехали на фестиваль, именно там сегодня проживает большинство мордвинов в Алтайском крае. В селе Борисове, к слову, около 80 % местных жителей – потомки переселенцев из Мордовии, которые десятилетия назад отправились на Алтай осваивать целину. Так и остались жить, обрастать потомством, и сегодня даже в школе практически все ученики говорят исключительно на эрзянском языке. В селе работает музей мордовской культуры, а в августе проходит большой фестиваль, на который местные жители уже сегодня зазывают гостей. Обещают не только накормить и напоить национальными яствами, но и сводить в баню по-мордовски и уложить спать.

Украинская же делегация угощала посетителей фестиваля горилкой, настоящим салом и варениками. Руководитель землячества на Алтае Валентина Ильиных напомнила журналистам, что по статистике в каждом пятом жителе Алтайского края течет украинская кровь. Вместе с русскими и немцами это самая большая диаспора в Алтайском крае. Землячество братского для нас народа образовалось в регионе в 2008 году для поддержания богатых украинских традиций.

"Мы подготовили для гостей угощения, будем исполнять наши задушевные песни о любви. Стараемся постоянно участвовать в различных подобных фестивалях и представлять наш украинский народ", – сказала Валентина Ильиных.

По соседству с украинцами расположилась еврейская делегация. Сегодня в общественную организацию еврейской национальной культурной автономии города Барнаула входит около 200 человек. По словам руководителя организации Киры Баклановой, евреев в Алтайском крае очень трудно сосчитать. Есть те, в ком течет кровь этого народа только на половину или на четверть. Однако в автономию с радостью принимают тех, кто сам себя считает евреем. К слову, до революции 1917 года на территории будущего Алтайского края проживало незначительное количество представителей этой национальности. После революции в Барнауле стали открываться кружки, школы для евреев, но с приходом к власти Сталина многие представители нашего народа были репрессированы. Уже после войны с развитием промышленности в Барнауле евреи приехали работать на Алтай и остались здесь жить навсегда. Члены автономии, которые посетили фестиваль, дети тех самых евреев, которые приехали на Алтай несколько десятилетий назад.

"Для нас еврей тот, кому нравится композиция "Семь сорок", кто любит еврейские анекдоты и лояльно относится к нашим ценностям. В организацию приходят и люди не еврейской национальности. Уверена, что подобные фестивали, как на "Бирюзовой Катуни", имеют очень большую важность. Несмотря на то, что мы разные, все равно вместе. Понимаю, что существуют между народами иногда негативные бытовые отношения, но здесь они не происходят. Ни разу не слышала, чтобы кто-то хоть раз сказал, например, о еврейской жадности. Нам здесь хорошо, и мы по-настоящему чувствуем себя гражданами большого государства", – уверена Кира Бакланова.

Самый вкусный плов в Алтайском крае

В этом году на фестиваль приехало в общей сложности несколько тысяч человек. Самая главная задача для организаторов – не только разместить всех, дать возможность проявить свои таланты, но и накормить. Надо сказать, с задачей организаторы справились – всех участников фестиваля угощали настоящим узбекским пловом, для которого понадобилось 60 килограммов риса. Один из поваров, готовивший азиатское угощение – Коха – уверяет, что многие повара нарушают технологию правильного приготовления плова. В результате получается рисовая каша. Главный секрет – правильно рассчитать, сколько воды должен впитать в себя рис.

"С уверенностью могу сказать, что готовлю самый вкусный плов в Алтайском крае. Для каждого, конечно, он будет иметь свой вкус. Главное – готовить с любовью", – уверен повар Коха.

Один из лучших этнофестивалей в России

Кульминацией фестиваля стал праздничный концерт "День России на Бирюзовой Катуни", в котором приняли участие лучшие фольклорные коллективы, национальные объединения Алтайского края и гости праздника, среди них такие известные коллективы и солисты, как фолк-группа "Отава Ё" (Санкт-Петербург), творческое объединение "Казачий Кругъ" из Москвы, мастер горлового пения Алексей Ховалыг (Республика Тыва), фольклорный ансамбль "Воля" (Воронеж), Андрей Котов (Москва). В этом году концерт был приурочен к проведению Года театра в России.

Организатор концерта, известный этнограф, певец и собиратель корневого фольклора Сергей Старостин (г. Москва) уверен, что "День России на Бирюзовой Катуни" может считаться одним из трех лучших этнофестивалей во всей России. В отличие от масштабного фестиваля этнической музыки "Мир Сибири", праздничное мероприятие на Алтае отличается, по его словам, камерностью и семейной обстановкой.

"Динамика фестиваля налицо. Достаточно пройти по его пространству, поговорить с его участниками, коллективами. В этом году у нас абсолютно новая и большая сцена. Мы наконец-то выросли из своей распашонки, старая сцена для нас стала уже маловата. Одна из важных деталей развития фестиваля в том, что он проходит именно в Алтайском крае. Не могу не заметить, как много национальных культур здесь проживают. Когда они надевают свои национальные костюмы – разбегаются глаза. В этот момент гордишься своим Отечеством, где процветают все его цветы", – уверен Сергей Старостин.

Отметим, что, как и в прошлые годы, гостей фестиваля приютили на туристическом комплексе "Бирюзовая Катунь", расположенном в Алтайском районе на левом берегу Катуни в пяти километрах от села Манжерок. Несмотря на отдаленность от крупных городов, на фестиваль была организована доставка туристов из Барнаула, Бийска и Белокурихи.