Алтайский край в пятницу, 14 июня, живет в режиме шторма – в регионе ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.
"Сутки 14 июня ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, град, усиление ветра 19-24 метров в секунду, при грозах шквалы 25-27 метров в секунду", – говорится в сообщении синоптиков.
Также в алтайском Гидрометцентре добавляют, что в период с 14 по 16 июня в Волчихинском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
Дневные температуры в Алтайском крае в пятницу составят +24...+29 градусов, в северо-западных районах +18...+23 градуса.
В Барнауле в начале дня небольшой дождь, гроза. Днем в краевой столице будет +24...+26 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров.
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