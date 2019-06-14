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То, что дает перспективу современному бизнесу: а какой рейтинг у вашего сайта

, ИА "Амител"
Предприниматели могут получить полную оценку своих интернет-ресурсов и скорректировать их работу для продвижения своего бренда

Владельцы брендов разных отраслей бизнеса (медицинской, автомобильной, банковской, страховой, а также в области недвижимости) получили возможность объективно оценить собственный сайт по рейтингу Rate Me от компаний AMDG (Arteox Media Digital Group) и SE Ranking.

Совместная разработка ведущего агентства интернет-маркетинга AMDG и специалистов комплексной системы мониторинга SE Ranking направлена на создание доступного инструмента определения уровня ресурса в сравнении с ближайшими конкурентами, другими участниками рассматриваемого сегмента рынка.

Пользователь получает результаты комплексной оценки состояния сайта, выявляет проблемные моменты, актуальные направления дальнейшей работы команды, перспективы развития бизнеса. Программа позволяет отслеживать динамику продвижения ресурса, определять собственную текущую позицию, выявлять бренды, лидирующие в поисковых системах Яндекс и Google.

Параметры оценки интернет-ресурсов бизнеса

Методология рейтинга Rate Me основана на ключевых параметрах анализа качества технической оптимизации интернет-ресурсов для продвижения бизнеса. Главным показателем является видимость сайта в выдаче Google и Яндекс – доля показов, полученных в поисковых системах по определенным ключевым словам. Учитывается видимость в общих рамках тематики, а также сравнение позиций с основными конкурентами. В планах разработчиков проекта расширение перечня доступных поисковиков.

Отдельную оценку получает техническая оптимизация – совокупность характеристик, определяющих корректность, скорость индексации и ранжирования сайта поисковыми роботами.

Агрегированный рейтинг отражает перспективы развития ресурса. В процессе анализа учитываются параметры видимости и технической оптимизации сайта (соотношение данных показателей составляет 70/30%).

Разработчики проекта рассматривают дальнейшее совершенствование применяемых методик, регулярную актуализацию результатов Rate Me, работу над расширением состава отраслей.

Информационные технологии для продвижения бизнеса

В лидеры выходят бренды, добившиеся максимальной эффективности применения информационных технологий. Улучшение позиций способствует повышению прибыли. Клиентам агентства AMDG доступны все виды услуг интернет-маркетинга для быстрого достижения главного результата – привлечения новых потребителей.

Выработка SEO стратегий и прогнозов основана на тщательном анализе качества ресурса заказчика и разработок конкурентов. Подрядчик гарантирует вывод сайта в лидеры поисковиков, предоставляет планы и ежемесячные отчеты о выполнении работ.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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