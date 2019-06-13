Семья Хикс из Австралии навсегда запомнит свой отдых на острове Бали, где обезьяна влезла в кадр во время семейного снимка и показала средний палец, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.
Лес обезьян — это биосферный заповедник в Убуде (Бали). В общей сложности в этом священном для местных жителей месте обитает около 750 длиннохвостых макак.
Джуди, Саймон и трое их детей — Илия, Джимми и Кейли — попали в знаменитый лес обезьян. Гид предложил им сделать групповое фото. Внезапно перед объективом появилась обезьяна, которая одной лапой ухватилась за камеру, а из пальцев второй сложила неприличный жест, выставив средний палец.
Хиксы просто посмеялись самому факту появления примата — к ним обезьяна была спиной, и они не видели, что она вытворяла.
Семья вернулась домой и только тогда была обнаружена запечатленная на фото выходка животного.
"Когда я просматривала фотографии, я увидела "это". Я показала фото мужу, и мы оба начали смеяться. Обезьяна реально дерзкая. Мы прекрасно провели время на Бали, а эта забавная фотка сделала наш отдых еще лучше", — рассказала Джуди.
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