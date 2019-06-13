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Больше половины россиян покупают товары только по акции

, ИА "Амител"
В некоторых категориях товаров повседневного спроса доля акционных достигает 70%
В 2016 году покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 году - 45% / Фото: runaruna.ru

В 2016 году покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 году - 45% / Фото: runaruna.ru

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 года достигла рекордных 50,6%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

Для сравнения, в 2016 году покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 году — 45%.

Отмечается, что потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции.

В "Nielsen Россия" рост числа россиян, стремящихся к экономии, связывают с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия.

Уточняется, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля акционных достигает 70%. По данным компании, в I квартале этого года доля экономящих россиян выросла на семь процентных пунктов до 69%. Число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары, за тот же период увеличилось c 55 до 57%.

Представитель X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") заявил изданию, что в 2018 году ритейлер решил ограничить долю промотоваров в магазинах сети и сегодня на них приходится 35%. В группе "М.Видео — Эльдорадо" и объединенной компании "Связной — Евросеть" подсчитали, что в сегменте бытовой техники и электроники такие товары последние 2-3 года составляют более 50% всей продукции.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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