В Екатеринбурге возбуждены четыре уголовных дела в отношении родителей, которые вынуждены были записать своих детей в первый класс по фиктивной прописке, сообщает Znak.
Речь идет о школах № 25, № 11, № 23, № 69 в Верх-Исетском районе города. Причем только одна — № 69 — является гимназией, все остальные школы находятся в спальных районах. Школа № 25 и вовсе единственная в микрорайоне Широкая речка — в этом году в нее набрали 11 первых классов по 32 человека в каждом. Школа № 23 находится в крупнейшем в городе микрорайоне Академический — здесь в первый класс набрали сразу 630 учащихся, получился 21 класс (почти все буквы в алфавите, которые можно назвать удобными для обозначения).
Издание отмечает, что в Екатеринбурге есть проблема с нехваткой школ в микрорайонах с массовой застройкой. Для ее решения, как подсчитали чиновники, необходимо 40 млрд рублей, однако таких средств у города нет.
Все это уже привело к тому, что 41 школа получила такое количество заявлений от родителей для записи своих детей в первые классы, которое попросту превышает число имеющихся мест. Чтобы обеспечить местами всех детей, в школах приходится создавать дополнительные классы и расширять имеющиеся до 30 и более учащихся.
Прием детей в школы Екатеринбурга ведется по месту регистрации. Прокуратура по итогам зачисления детей в первый класс запросила данные для проверки. В результате было установлено, что четыре свидетельства о регистрации по месту пребывания, предъявленные родителями для зачисления детей в школу, не выдавались. Свидетельства имели признаки подделки.
Было возбуждено четыре уголовных дела в отношении родителей несовершеннолетних по статье "Использование заведомо подложного документа". Расследование находится на контроле местной прокуратуры.
Одно уголовное дело уже направлено мировому судье. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.
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