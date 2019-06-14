"Роскосмос" думает над выделением 17 млрд рублей на полет на Венеру

"Роскосмос" получил письмо от Российской академии наук с предложением о начале финансирования совместного с США проекта по исследованию Венеры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Ранее сообщалось, что ученые просят на реализацию российской части проекта 17 млрд 370 млн рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта "Венера-Д" оценивается примерно в такую же сумму.
"Да, письмо из РАН поступило и находится на рассмотрении госкорпорации", — отметили в пресс-службе.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация и РАН планируют определиться с проектом российско-американской станции "Венера-Д" для исследования Венеры. Запуск станции планируется в 2029 или 2031 годах.
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна уступать лидерство другим странам в освоении космоса. Также он подчеркнул, что "Роскосмос" использовал лишь 22% от выделенных денег до конца года. Медведев дал указание до конца года освоить еще около 200 млрд рублей.
Комментарии
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна уступать лидерство другим странам в освоении космоса.
Он имел ввиду лидерство по освоению средств, без получения результата?