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"Роскосмос" думает над выделением 17 млрд рублей на полет на Венеру

, ИА "Амител"
Ранее Медведев дал указание "Роскосмосу" до конца года освоить еще около 200 млрд рублей
Ученые просят на реализацию российской части проекта 17 млрд 370 млн рублей на ближайшие 10 лет / Фото: zap.aeiou.pt

Ученые просят на реализацию российской части проекта 17 млрд 370 млн рублей на ближайшие 10 лет / Фото: zap.aeiou.pt

"Роскосмос" получил письмо от Российской академии наук с предложением о начале финансирования совместного с США проекта по исследованию Венеры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Ранее сообщалось, что ученые просят на реализацию российской части проекта 17 млрд 370 млн рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта "Венера-Д" оценивается примерно в такую же сумму.

"Да, письмо из РАН поступило и находится на рассмотрении госкорпорации", — отметили в пресс-службе.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация и РАН планируют определиться с проектом российско-американской станции "Венера-Д" для исследования Венеры. Запуск станции планируется в 2029 или 2031 годах.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна уступать лидерство другим странам в освоении космоса. Также он подчеркнул, что "Роскосмос" использовал лишь 22% от выделенных денег до конца года. Медведев дал указание до конца года освоить еще около 200 млрд рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.06.2019 06:42
Пионер

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна уступать лидерство другим странам в освоении космоса.

Он имел ввиду лидерство по освоению средств, без получения результата?

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