Депутаты Госдумы внесли законопроект, предусматривающий установление миллионных штрафов за повторное неисполнение поисковыми системами обязанности по ограничению доступа к заблокированным сайтам, сообщает РИА "Новости".
Проект внесен депутатом Госдумы от Алтайского края Даниилом Бессарабовым в соавторстве с коллегой по "Единой России" Виктором Пинским.
Речь идет о том, что если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также, если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
Аналогичный размер штрафов предлагается налагать за повторное неисполнение обязанности по ограничению доступа к "зеркалам" заблокированных сайтов.
В ноябре 2017 года в РФ вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами, анонимайзерами и поисковиками доступа к запрещенным ресурсам. Для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации сервисы обязаны подключиться к ФГИС.
Сейчас штрафы за неисполнение требований по фильтрации контента для юридических лиц составляют 500-700 тысяч рублей.
Комментарии
От чего же единоросы нас защищают?
Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.
Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется.
от "левой" (альтернативной) информации. Смотрите телевидение там все достоверно, не надо другой информации. Вон сняли за бугром Чернобль сейчас будут с ними судиться за искажение информации, ждите скоро наш Козловский снимет фильм про Чернобль достоверный. Он конечно не Михалков, но как может так и освоит финансирование. И так во всем.