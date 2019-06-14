18 июня 2019 года состоится круглый стол на тему "Основные тенденции в области таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности". Данное мероприятие проводится Центром поддержки экспорта НО "Алтайский фонд МСП" совместно с Алтайской таможней.
Формат мероприятия предполагает участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края, развивающих экспортное направление в своей деятельности или планирующих начать реализацию товаров или услуг за рубеж.
В ходе мероприятия представители Алтайской таможни выступят с докладами на следующие темы:
- "Единые лицевые счета участников ВЭД";
- "Изменения валютного законодательства и ответственность за его нарушения";
- "Применение мер технического и нетарифного регулирования таможенными органами в рамках Евразийского экономического союза";
- "Совершение таможенных операций в рамках Евразийского экономического союза".
Не упустите уникальную возможность задать все интересующие вас вопросы и получить необходимую для успешного ведения экспортной деятельности информацию!
Начало проведения мероприятия – 18 июня в 10:00.
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 (2 этаж, малый зал).
Регистрация на мероприятие открыта на мойбизнес22.рф
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 8322
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