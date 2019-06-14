Генеральный директор и совладелец 3plet Publishing, эксперт в области креативных индустрий, инноваций и конкурентной стратегии позиционирования Валерий Мифодовский (г. Москва) стал экспертом молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития" и рассказал в интервью "МегаФону" о продвижении в социальных сетях и стратегии позиционирования.
По мнению Валерия Мифодовского, для успешного продвижения в социальных сетях нужен более глобальный подход, нежели освоение конкретных инструментов на специальных курсах.
"Сейчас есть такой тренд – самообразование. Многие люди ходят на курсы по продвижению в Instagram. Я считаю, что вы занимаетесь, извините, наполовину бесполезным делом. Если делать большой проект для блогера или для бизнеса, наша задача – построить целостное устойчивое здание, у которого есть фундамент, крыша, стены. Это задача архитектора. А вы ходите на курсы, где вас учат сверлить сверлом, забивать гвоздики и подключать отопление", – рассказал Валерий Мифодовский.
Комментарии
Поистине бесполезные человеки!!
странный заголовок. Почему только "наполовину"? т.е. ,на другую половину - полезные? Странный эксперт. На инсте некоторые миллионы зарабатываю, именно "сверля сверлом, забивая гвозди и подключая отопление".