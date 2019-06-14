Молодого мужчину в Горном Алтае подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей подруги, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что ранним утром 12 июня жителями села Майма на улице была обнаружена лежащая на земле девушка с телесными повреждениями.
Установлено, что в отношении 18-летней потерпевшей были совершены насильственные действия сексуального характера ее 21-летним знакомым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.
"Молодые люди вместе находились в гостях, а когда закончилось застолье, девушка легла спать. Проснувшись утром, она поняла, что молодой человек ушел и отправилась за ним. На улице подозреваемый нанес девушке удары по лицу и телу, и, подавив ее сопротивление, совершил в отношении нее действия сексуального характера. После этого злоумышленник покинул место происшествия", – отмечают в СКР.
Потерпевшую доставили в республиканскую больницу в тяжелом состоянии. Она находится в реанимационном отделении.
Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дал признательные показания. При осмотре места происшествия были обнаружены предметы, указывающие на причастность мужчины к совершению преступления.
В данный момент решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
При осмотре места происшествия были обнаружены предметы, указывающие на причастность мужчины к совершению преступления.
Похоже избил и швабру в задний проход засунул.
Потерпевшую доставили в республиканскую больницу в тяжелом состоянии
Бутылку засунул?
Бред какой то! Потерпевшая сама пошла за пьяным парнем? Сама ПОШЛА и видимо что то выпросила, а его теперь в камеру, а она потерпевшая?! ОФИГЕТЬ (парня не оправдываю, но уголовка это уже перебор)