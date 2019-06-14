Крупную аварию на теплосетевом трубопроводе, которая 10 июня оставила без горячей воды порядка 20 многоэтажных домов в квартале "Лазурный", до сих пор не устранили.
Как пояснили в УК "Инитиум", работы планировали завершить к вечеру 11 июня, однако повреждение оказалось серьезнее, чем ожидали.
"Текущий ремонт трубопровода, который находится в зоне ответственности ООО "Коммунсервис", результата не дал. Необходима замена 30 метров трубопровода. Ориентировочная дата устранения аварии – 16 июня 2019 года", – пояснили в УК.
Напомним, 10 июня из-за аварии был затоплен проходной канал теплосети. Рабочие достаточно оперативно откачали воду и нашли место повреждения. Горячую воду планировали вернуть в дома к вечеру 11 июня. С 13 мая по 6 июня в квартале "Лазурный" также не было горячей воды из-за опрессовки теплосетей и планового ремонта трубопровода. Ситуация находится на контроле в комитете по энергоресурсам и газификации Барнаула.
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