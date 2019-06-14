В России утвердят ГОСТ, позволяющий устанавливать на автомагистралях и скоростных автодорогах скоростной лимит в 130 км/ч, сообщает "Коммерсантъ".
Соответствующий документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт.
Правда, для того чтобы поднять планку скорости, участок должен будет соответствовать целому ряду требований.
В их числе отсутствие очагов ДТП на участке в течение года (не больше трех аварий на километровом отрезке), колейность глубиной не более 15 мм и наличие знаков переменной информации (информационные табло).
На время ливня, шторма, метели и других проявлений сложных погодных условий планка максимальной скорости автоматически понижается.
Решения о сохранении, подъеме либо опускании планки максимальной скорости принимаются собственниками автодорог.
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