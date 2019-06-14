Житель Горно-Алтайска ложно заявил об угрозе убийства от бывшей жены

Жителя Горно-Алтайска подозревают в заведомо ложном доносе на свою бывшую супругу – 29-летний мужчина уверял полицию в том, что экс-жена причинила ему телесные повреждения и угрожала убийством.
В республиканском МВД указывают, что во время разбирательства заявитель отвечал на вопросы невнятно и уклончиво, поэтому у сотрудников уголовного розыска закралось подозрение, что мужчина их обманывает. Его предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, однако мужчина твердо стоял на своем, уверяя, что он является потерпевшим.
"В ходе проверки было установлено, что заявитель действительно получил телесные повреждения, однако обстоятельства конфликта не соответствовали действительности. Выяснилось, что ранее у мужчины был другой конфликт, в ходе которого он и получил имеющиеся на момент обращения в полицию повреждения. Через несколько дней, в ходе очередной беседы с полицейскими, мужчина признался, что все это время обманывал их. Он пояснил, что совершил заведомо ложный донос, испытывая неприязненные отношения к бывшей супруге", – добавляют в ведомстве.
Также уточняется, что ранее горожанин побил стекла дома бывшей супруги, после чего женщина обратилась с заявлением в полицию, с просьбой привлечь бывшего супруга к ответственности. Узнав об этом, мужчина и решил выдумать историю с побоями и угрозой убийства.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.
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