ФАС отреагировала на информацию о повышении цен на билеты в плацкартные вагоны по ряду направлений, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты проанализировали стоимость проезда в плацкартных вагонах по маршрутам: Москва – Адлер; Москва – Смоленск; Москва – Псков; Москва – Казань; Екатеринбург – Тюмень; Москва – Калининград; Новосибирск – Томск; Москва – Вологда; Москва – Ростов-на-Дону; Москва – Ижевск; Москва – Ярославль; Москва – Санкт-Петербург за период с 1 января 2017 года по 1 июня 2019 года (отдельные показатели по 1 сентября 2019-го с учетом глубины продаж).
"Перевозка пассажиров в плацкартных вагонах остается убыточным видом деятельности для ОАО "ФПК". Компенсация убытков осуществляется за счет прибыльности сегмента купе и бюджетного субсидирования", – информирует ФАС.
В ходе проверки установлено, что разница цен, о которой говорили общественники, образовалась из-за того, что до этого ряд билетов распространялся по акциям.
"В период с января по июнь 2019 года применялись скидки от 30% до 50% на места 34, 36 (последние места в "купейной" части плацкартного вагона) и верхние боковые места. Порядка 20% провозных емкостей в плацкартном сегменте предлагалось по сниженным ценам. За период январь – май 2019 года 193 тыс. билетов (14%) между конечными пунктами по вышеуказанным 12 направлениям были проданы со скидками до 50%. На поездки в плацкартных вагонах в отдельных поездах в июне 2019 года действуют скидки по акции. На поездки в июле – августе 2019 года в настоящее время скидки по акциям не установлены", – констатировали антимонопольщики, уточнив, что перевозчик не обязан проводить акции круглый год.
По итогам проверки необоснованного повышения стоимости проезда не выявлено.
Ранее общероссийское объединение пассажиров на основании исследования цен на билеты в плацкартный вагон сделало вывод, что проезд в летние месяцы подорожал от 65% до 100%.
В связи с таким резким скачком стоимости услуг ж/д перевозок общественники обратились в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен.
Наибольший рост стоимости зафиксирован на рейсы Москва – Калининград (4021 рубль, +100%), Москва – Адлер (4143 рубля, +97%) и Новосибирск – Томск (1507 рублей, +93%).
Комментарии
Разогнать этих дармоедов, только деньги зря на них переводим..., как и прочую шушару...