Ученые Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН раскрыли загадку необычных алмазов, найденных на камчатском вулкане Толбачик, сообщает издание "Наука в Сибири".
"Два года назад московские коллеги из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН предложили мне исследовать несколько алмазов с Толбачика. Изучив их, мы поняли, что по многим характеристикам они – почти абсолютная копия синтетических алмазов, которые выращиваются в том числе и в нашем институте. Сходность найденных на вулканах алмазов с синтетическими отмечали и авторы многих научных статей, настаивая все же, что эти алмазы – природные. Мы задались вопросом: неужели в естественной среде каким-нибудь удивительным образом реализуются условия, воспроизводящие процесс синтеза, который мы видим в лаборатории?" – рассказывает заведующий лабораторией фазовых превращений и диаграмм состояния вещества Земли при высоких давлениях ИГМ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Константин Литасов.
По его словам, на Камчатке попросту нет условий для образования таких минералов: "Бывает, что лава прорывается через породы, содержащие алмазы. В этих случаях какие-то редкие находки можно ожидать, но такие алмазы по своим характеристикам будут существенно отличаться от синтетических".
Пытаясь понять происхождение толбачинских алмазов, ученые ИГМ СО РАН совместно с японцами из Токийского университета провели микроскопическое исследование их мельчайших вкраплений.
В результате установлено, что микровключения металлические, причем большинство из них соответствует составу Ni60Mn40 – классическому промышленному катализатору ПРГН-40 для синтетического роста алмазов, который производится в России. Сибирские ученые подчеркивают, что это доказывает их искусственное происхождение.
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