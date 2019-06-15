Как известно, Алтайский край – аграрный регион, в котором хорошо развито сельское хозяйство. Кроме того, уже девять лет здесь проходит масштабный агрофорум "День сибирского поля", который собирает представителей предприятий сельхозмашиностроения, экспертов и чиновников из разных регионов России и даже из-за границы.
В честь этого события Amic.ru решил выяснить, насколько хорошо жители Алтайского края разбираются в сельском хозяйстве, и подготовил тематический тест, в котором собраны малоизвестные, но очень интересные факты.
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