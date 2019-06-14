Пятница, 14 Июнь, 13:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,63
€ 73,01
Обь
457см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Паводок-2019Дневник АТР-2019
Новости

Помочь биться маленькому сердцу может каждый

, ИА "Амител"
В Алтайском крае стартовала благотворительная акция, нацеленная на поддержку малышей с нарушением сердечной деятельности

 

Сегодня, 14 июня 2019 года, при поддержке "Радио Дача Барнаул" стартовала благотворительной акция "Подари сердцам жизнь" от компании "ВелКен", которая произвела специально для этого 6,5 тонны продукта.

Благотворительная программа "Подари сердцам жизнь" станет доброй традицией, ведь речь идет об оказании адресной финансовой помощи детям, нуждающимся в срочной дорогостоящей операции в области кардиологии и реабилитации после операционного вмешательства на постоянной основе. Акция долгосрочная и действует до конца 2020 года.

У каждого из нас есть сердце. Это основной орган, без которого наш организм не может существовать. Но, к сожалению, у многих детей оно не может биться без нашей помощи, так как они нуждаются в сложных и дорогостоящих операциях. Не всегда на свои средства родители могут самостоятельно спасти детей. У каждого из нас есть возможность не остаться в стороне и внести свой вклад (даже 1 рубль) на счет ребенка для проведения необходимой операции.

Акция стартует со сбора средств для Кости Вотякова, который проживает в Тальменском районе Алтайского края. Ему 2 года. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции. Необходимая сумма денег для поддержки Кости – 460 422 рубля.

Чтобы принять участие в данной акции, достаточно просто купить продукцию ТМ "Алтайские семечки", где 1 рубль с каждой пачки будет поступать на благотворительный счет. Приглашаем всех жителей края присоединиться к акции "Подари сердцам жизнь".

Каждый покупатель будет причастен к спасению жизни ребенка!

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
13:22
Львица Ая дала потомство в барнаульском зоопарке 0
13:14
Водитель маршрутки получил два года за смертельный наезд на женщину в Барнауле 1
13:01
Жительница Бийска с матом набросилась на ребенка: Следком начал проверку 1
12:48
Стало известно, когда может пройти празднование Дня Барнаула в 2019 году 0
12:31
Помочь биться маленькому сердцу может каждый 0
12:22
Названа причина впадения в кому экс-ведущего MTV 0
12:11
Житель Горно-Алтайска ложно заявил об угрозе убийства от бывшей жены 0
12:03
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России 0
11:50
Сибирские ученые раскрыли загадку необычных алмазов на Камчатке 0
11:37
Искусство Фаберже: в Барнауле выступил известный знаток ювелирного дела 0
11:33
Олег Хорохордин дал месяц на разработку предложений о снижении энерготарифов 2
11:25
ФАС проверила рост цен на плацкартные билеты 1
11:12
Человек погиб в слетевшем с дороги и врезавшемся в дерево авто под Барнаулом 0
11:02
На Алтае пройдет круглый стол на тему таможенного регулирования экспорта 0
11:01
Квартал "Лазурный" в Барнауле из-за аварии остается без горячей воды с 10 июня 3
10:51
В России изменят максимальную скорость на автомагистралях 0
10:34
Эксперт: "Курсы по продвижению в Instagram – наполовину бесполезное дело" 2
10:23
Власти Бийска выделят миллионы на реконструкцию заброшенного стадиона 0
10:11
Молодого жителя Горного Алтая подозревают в надругательстве над подругой 3
10:08
Власти России вдвое расширят перечень запрещенных питомцев 4
10:02
Мастер-классы, бал и спектакли: что посмотреть на фестивале цветения пионов 0
09:48
Деньги на ветер: пенсии россиян хотят вложить в экологичную энергетику 3
09:39
Стоматологическое отделение АГМУ принимает пациентов бесплатно – по полису ОМС 1
09:31
То, что дает перспективу современному бизнесу: а какой рейтинг у вашего сайта 0
09:24
Девочка-подросток погибла от удара молнии в Новосибирской области 0
09:13
Госдума рассмотрит миллионные штрафы за повторное нарушение "закона Яровой" 3
09:02
На прививку – с улыбкой: какой клинике 100 тысяч родителей доверяют самое ценное 0
08:59
На систему горячего водоснабжения Рубцовска требуется миллиард 7
08:47
В Рубцовске поднимут цену проезда в троллейбусах 0
08:31
Безопасность водителя в приоритете: когда автодилер ориентирован на человека 1
08:19
Картельный сговор при торгах госзаказов раскрыт алтайским УФАС 2
08:06
Честный человек Че Гевара: фото главного революционера XX века 10
08:00
Меньше 50 рублей за бренд: в ближайшие выходные в Барнауле состоится распродажа 0
07:50
Дружба народов: кто и зачем приехал на спортивный фестиваль "Большой Алтай" 0
07:34
Подари себе уход со скидкой 50 % 2
07:19
Что посмотреть и кого послушать: расписание мероприятий "Дня поля" на Алтае 0
07:03
Элитную квартиру с дорогим ремонтом продают в центре Барнаула за 8 млн рублей 0
06:48
Еврейские мотивы и горилка: как отметили День России на "Бирюзовой Катуни" 0
06:32
Советские купальники: как одевались на пляжах в СССР 15
06:17
Град и грозовой шквал: Алтайский край 14 июня живет в режиме шторма 0
06:01
"Барнаульский разлом": как в центре города незаконно возводят новое здание 9
05:56
Дела завели на родителей, записавших детей в школы по фиктивной прописке 7
04:56
"Откуда берутся кретины?": россиян возмутил эфир Малышевой о детях 5
03:39
"Роскосмос" думает над выделением 17 млрд рублей на полет на Венеру 6
02:44
Кадыров предупредил о новой мировой войне из-за инцидента с танкерами 2
01:15
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув другого кота 7
00:14
Ученые продлили жизнь старым мышам при помощи "молодой крови" 0
23:59
Необходимость реформы МВД после дела Голунова оценили в Кремле 5
23:49
Россия предложила Украине мировое соглашение по разбирательствам с "Газпромом" 6
23:39
Больше половины россиян покупают товары только по акции 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.