Сегодня, 14 июня 2019 года, при поддержке "Радио Дача Барнаул" стартовала благотворительной акция "Подари сердцам жизнь" от компании "ВелКен", которая произвела специально для этого 6,5 тонны продукта.
Благотворительная программа "Подари сердцам жизнь" станет доброй традицией, ведь речь идет об оказании адресной финансовой помощи детям, нуждающимся в срочной дорогостоящей операции в области кардиологии и реабилитации после операционного вмешательства на постоянной основе. Акция долгосрочная и действует до конца 2020 года.
У каждого из нас есть сердце. Это основной орган, без которого наш организм не может существовать. Но, к сожалению, у многих детей оно не может биться без нашей помощи, так как они нуждаются в сложных и дорогостоящих операциях. Не всегда на свои средства родители могут самостоятельно спасти детей. У каждого из нас есть возможность не остаться в стороне и внести свой вклад (даже 1 рубль) на счет ребенка для проведения необходимой операции.
Акция стартует со сбора средств для Кости Вотякова, который проживает в Тальменском районе Алтайского края. Ему 2 года. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции. Необходимая сумма денег для поддержки Кости – 460 422 рубля.
Чтобы принять участие в данной акции, достаточно просто купить продукцию ТМ "Алтайские семечки", где 1 рубль с каждой пачки будет поступать на благотворительный счет. Приглашаем всех жителей края присоединиться к акции "Подари сердцам жизнь".
Каждый покупатель будет причастен к спасению жизни ребенка!
Комментарии