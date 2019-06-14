Двух человек без сознания нашли возле детской площадки на северо-западе Москвы, сообщает РЕН-ТВ.
Одним из них оказался бывший ведущий программ Shit-парад и "12 злобных зрителей" на телеканале MTV Михаил Рольник. Он впал в кому.
По словам друга, по предварительным данным у Рольника отказали почки после отравления паленым алкоголем. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В его крови нашли 4,2 промилле спирта. Это соответствует нескольким выпитым подряд бутылкам водки.
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