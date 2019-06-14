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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Стало известно, когда может пройти празднование Дня Барнаула в 2019 году

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Столице края исполнится 289 лет

Празднование 289-летия Барнаула с высокой вероятностью пройдет 7 сентября. Власти краевой столицы предварительно сделали выбор именно этой даты, сообщили в пресс-центре мэрии. Также пока решается вопрос с форматом празднования. Все анонсы по мероприятиям и звездам, которые могут добраться до Барнаула, появятся ближе к дате.

Отметим, что фактически в 2018 году жителей Барнаула лишили праздника. Празднование Дня города решили объединить с Единым днем голосования, которое проходило 9 сентября 2018 года. Из-за выборов губернатора Алтайского края все праздничные мероприятия начались за час до закрытия избирательных участков – в 19:00. До этого все артисты пели, танцевали и создавали веселое настроение в местах голосования. Фактически, единственным мероприятием большого масштаба, которое прошло в этот день в столице края, стал турнир "Великий бой – на великом Алтае". Среди гостей был и депутат Госдумы Николай Валуев.

Любопытно также, что впервые за долгие годы власти не запретили продажу алкоголя на День города. Некоторые тогда шутили, что Виктор Томенко заранее решил "проставиться" перед барнаульцами за победу на выборах.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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