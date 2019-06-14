Водитель барнаульской маршрутки №33 осужден за смертельный наезд на женщину, сообщили в краевой прокуратуре.
По информации правоохранительного ведомства, трагический инцидент случился в апреле 2019 года.
"Осужденный, управляя автобусом марки Hyundai HD (LWB) County, маршрутный номер 33, двигаясь по улице Профсоюзная в нарушение правил дорожного движения задним ходом, совершил наезд на женщину 1979 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи", – уточняют в прокуратуре.
Суд приговорил водителя к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.
Наказание мужчина будет отбывать в колонии-поселении.
Комментарии
Известно, что маршрутчики тесно связано с представителями ГИБДД, видимо поэтому такой приговор 2 года колонии-поселения за убийство. СМИ надо освещать такие происшествия чаще и подробнее, чтобы приговор был более справедливым.