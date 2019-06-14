В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" за сутки появились на свет сразу несколько новых детенышей. Это лосенок, пятнистый олененок и львята, уточнили сотрудники учреждения.
"Сегодня очень необычный день в зоопарке. Родились лосенок и олененок. И, главное, родила львица Ая, – написал в своем Instagram Сергей Писарев. – У нас праздник. Сколько котят у львицы, мы пока не знаем".
С начала года это далеко не первое пополнение в зверинце. Так, ранее на свет появились два медвежонка, восемь волчат и семеро козлят.
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