Следственный комитет начал проверку после появления в социальных сетях видео, на котором жительница Бийска кричит и причиняет побои несовершеннолетнему мальчику.
Напомним, что данный инцидент вызвал широкий резонанс и привлек внимание СМИ.
"Из публикации следует, что видео снято в городе Бийске Алтайского края. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки", – сообщают в краевом управлении СКР.
Сейчас правоохранители уже установили участников инцидента. Действиям женщины будет дана юридическая оценка.
Ранее со ссылкой на данные очевидцев сообщалось, что мальчик взял у сына женщины велосипед и повредил крыло, от чего женщина пришла в ярость.
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