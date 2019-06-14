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Необычный футбол: московские комментаторы против спортсменов, чиновников и СМИ

, ИА "Амител", Роман Поздняков
"С Алтайскими журналистами придется повозиться": "Матч ТВ"
Комментатор 'Матч ТВ' Михаил Меламед рассказал об уникальном турнире 'Матч на Алтае'

Комментатор "Матч ТВ" Михаил Меламед рассказал об уникальном турнире "Матч на Алтае"

В это воскресенье, 16 июня 2019 года, в барнаульском спортклубе "Темп" пройдет уникальный футбольный турнир "Матч на Алтае": звездные комментаторы популярного канала "Матч ТВ" сразятся на поле с алтайскими журналистами, спортсменами и командой правительства.

Участник команды московских комментаторов спортивного канала "Матч ТВ" Михаил Меламед поделился своими мыслями о предстоящем мероприятии с корреспондентом Amic.ru. "С алтайскими журналистами придется повозиться, в команде спортсменов много борцов, поэтому главное – выжить, а со сборной правительства будет приятная встреча", – высказался комментатор.

Сборная спортивного телеканала, в числе которой Денис Казанский, Сергей Кривохарченко и Роман Трушечкин, приедет на Алтай по инициативе нашего земляка. Барнаулец Михаил Меламед работает в Останкино, и чтобы развивать футбол на малой родине призвал коллег по цеху посетить Барнаул.

Михаил надеется, что участие известных людей в алтайских мероприятиях станет традицией. "Комментаторы приезжают сюда без гонораров, они хотят познакомиться с нашим краем. Моя идея – развивать спорт на своей малой родине. Ажиотаж и шум вокруг футбола влияет на рост его популярности", – заявил барнаулец.

В турнире примут участие барнаульская команда спортивных журналистов, сборная алтайских спортсменов, среди которых Иван Нифонтов, Альберт Гаун, Александр Яркин, команда правительства края и московская сборная "Матч ТВ". Кто из чиновников будет бороться за кубок, пока неизвестно, также определяется состав команды спортивных корреспондентов.

Михаил не раскрывает план игры своей команды, но признается, что его коллеги прилетели только за победой. "Есть спортивный азарт и настрой на победу, но, главное, чтобы люди пришли и получили удовольствие от мероприятия: пообщались с любимыми комментаторами, друг с другом и загорелись футболом".

О команде "Матч ТВ" известно, что с капитанской повязкой выйдет Артем Шмельков, который является "лидером и в раздевалке", то есть отвечает за командный дух. Продолжительность таймов составит 10 минут, а игры пройдут по круговой системе "каждый с каждым". На поле выйдет пять полевых игроков и вратарь. После турнира "Матч на Алтае" москвичи отправятся в путешествие по Горному Алтаю, о котором много слышали.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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