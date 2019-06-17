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Новая грань вашей комфортной жизни: четверть участков уже продана

, ИА "Амител"
Проект малоэтажной застройки обещает своим жильцам полную инфраструктуру на природе в приятной близости от делового центра

Поселок "Новая Грань", за ходом развития которого вот уже год следит редакция "Амик", является молодым и амбициозным проектом малоэтажной застройки, реализуемым в Первомайском районе Алтайского края, в непосредственной близости от делового центра Барнаула.

Свои вопросы мы зададим его руководителю, директору девелоперской компании, по совместительству руководителю ТСН "Новая Грань" Михаилу Кочетову.

– Появились ли новые грани у вашего поселка? Или, другими словами, что нового?

По состоянию на июнь текущего года продана большая часть участков первой очереди строительства. Хорошими темпами идут продажи участков второй очереди.

Всего за год (проект стартовал весной 2018 года) раскуплено более 25% от общего числа участков Новой Грани. Учитывая, что поселок крупный, он рассчитан на 450 домовладений и продается не целиком, а застраивается очередями, мы оцениваем этот результат как очень хороший. Мы видим высокий покупательский спрос на наши участки, а значит, концепция развития, которая была нами выбрана, правильная.

Как мы и предполагали, с приходом весны в Новой Грани началось активное жилищное строительство. Как минимум несколько десятков владельцев земельных участков завершают нулевой цикл и готовятся к возведению стен, часть собственников уже планируют зимовать в поселке, то есть их цель – полностью завершить строительство домов к началу отопительного сезона.

Не останавливаются работы и у застройщика поселка*. Завершены работы по прокладке подземных коммуникаций газоснабжения и водоснабжения на участках второй очереди (2-я, 3-я и 4-я Парковые улицы). Подрядчик уже приступил к укладке бетонного покрытия внутрипоселковых дорог. К осени там начнется строительство сетей электроснабжения, одновременно будет смонтирована система уличного освещения. Все работы на участках второй очереди ведутся в строгом соответствии с планом, утвержденным застройщиком.

– Как вам видится развитие социальной сферы Новой Грани?

Застройщиком принято решение о создании общественной зоны вдоль главной улицы поселка Центральной. Помимо заявленных ранее детской игровой площадки и стадиона для мини-футбола, в Новой Грани будут выделены земельные участки под строительство торговых павильонов. В перспективе там смогут разместиться управляющая компания, магазины, аптека, фельдшерско-акушерский пункт, парикмахерская и многое другое. В настоящий момент представители застройщика и ТСН "Новая Грань" ведут переговоры с потенциальными инвесторами и арендаторами торговых площадей.

– Каковы ближайшие перспективы?

- В сентябре мы откроем продажу участков по улицам 5-я и 6-я Парковые. Будет выставлено на продажу еще около 50 участков разной площади, формы и локации. Кроме этого застройщик ведет активные переговоры со строительными компаниями по организации планового строительства на части улиц в Новой Грани, для того чтобы мы могли предложить нашим покупателям готовые к проживанию дома.

Продолжается плановая организационная работа и в товариществе собственников недвижимости "Новая Грань". Внесены изменения в устав в части увеличения количества участков, входящих в ТСН. Готовятся документы по оформлению прав собственности на внутрипоселковые дороги. Осенью текущего года будет проведено общее собрание ТСН с целью рассмотрения бюджета ТСН на 2019-2020 годы.

– Может быть есть что-то еще, что хочется добавить к сухим цифрам и фактам? Например, расскажите нашим читателям, кто они – жители Новой Грани?

– Большая часть наших покупателей – молодые семьи с детьми либо без детей. Вторая большая группа – люди среднего возраста, которые планируют строительство дома для постоянного переезда в поселок к пенсионному возрасту.

Часть участков приобретена покупателями под дачи. Этот сегмент рынка сейчас переживает некий ренессанс – мы видим устойчивый спрос на дома для загородного отдыха, предполагающие возможность их круглогодичного использования. В данном сегменте наши предложения по земельным участкам действительно могут быть признаны интересными – поселок расположен в 15 минутах езды от центра краевой столицы. Для сегодняшнего Барнаула наша транспортная доступность уникальна: едешь без пробок, по чищеным дорогам с прекрасным покрытием непосредственно до домовладения. Газ, свет и вода на границе участка есть уже сейчас, а не когда-нибудь, в неясной перспективе и с неясной стоимостью подключения.

К тому же мы не должны забывать, что горожане мечтают переехать за городскую черту по причинам совершенно понятным – они ищут тишину, спокойствие, свежий воздух, близость к природе. Все это мы обеспечиваем. Прекрасная лесопарковая зона, на границе которой расположилась Новая Грань, находится под охраной государства. Она видна с каждой улицы нашего поселка и располагается в шаговой доступности. Поэтому не обязательно покупать участок с выходом в березовую рощу, достаточно просто пройти до конца улицы и выйти в лес.

Приезжайте, убедитесь сами!

* ИП Слободян Андрей Джемсович; ИНН 222404634251, ОГРНИП 306222511000023, ОКПО 0146224264

Новая Грань
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92, офис 10
Телефон: 8 (3852) 22-62-72
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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