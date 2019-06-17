Поселок "Новая Грань", за ходом развития которого вот уже год следит редакция "Амик", является молодым и амбициозным проектом малоэтажной застройки, реализуемым в Первомайском районе Алтайского края, в непосредственной близости от делового центра Барнаула.

Свои вопросы мы зададим его руководителю, директору девелоперской компании, по совместительству руководителю ТСН "Новая Грань" Михаилу Кочетову.

– Появились ли новые грани у вашего поселка? Или, другими словами, что нового?

– По состоянию на июнь текущего года продана большая часть участков первой очереди строительства. Хорошими темпами идут продажи участков второй очереди.

Всего за год (проект стартовал весной 2018 года) раскуплено более 25% от общего числа участков Новой Грани. Учитывая, что поселок крупный, он рассчитан на 450 домовладений и продается не целиком, а застраивается очередями, мы оцениваем этот результат как очень хороший. Мы видим высокий покупательский спрос на наши участки, а значит, концепция развития, которая была нами выбрана, правильная.

Как мы и предполагали, с приходом весны в Новой Грани началось активное жилищное строительство. Как минимум несколько десятков владельцев земельных участков завершают нулевой цикл и готовятся к возведению стен, часть собственников уже планируют зимовать в поселке, то есть их цель – полностью завершить строительство домов к началу отопительного сезона.

Не останавливаются работы и у застройщика поселка*. Завершены работы по прокладке подземных коммуникаций газоснабжения и водоснабжения на участках второй очереди (2-я, 3-я и 4-я Парковые улицы). Подрядчик уже приступил к укладке бетонного покрытия внутрипоселковых дорог. К осени там начнется строительство сетей электроснабжения, одновременно будет смонтирована система уличного освещения. Все работы на участках второй очереди ведутся в строгом соответствии с планом, утвержденным застройщиком.

– Как вам видится развитие социальной сферы Новой Грани?

– Застройщиком принято решение о создании общественной зоны вдоль главной улицы поселка – Центральной. Помимо заявленных ранее детской игровой площадки и стадиона для мини-футбола, в Новой Грани будут выделены земельные участки под строительство торговых павильонов. В перспективе там смогут разместиться управляющая компания, магазины, аптека, фельдшерско-акушерский пункт, парикмахерская и многое другое. В настоящий момент представители застройщика и ТСН "Новая Грань" ведут переговоры с потенциальными инвесторами и арендаторами торговых площадей.

– Каковы ближайшие перспективы?

-– В сентябре мы откроем продажу участков по улицам 5-я и 6-я Парковые. Будет выставлено на продажу еще около 50 участков разной площади, формы и локации. Кроме этого застройщик ведет активные переговоры со строительными компаниями по организации планового строительства на части улиц в Новой Грани, для того чтобы мы могли предложить нашим покупателям готовые к проживанию дома.

Продолжается плановая организационная работа и в товариществе собственников недвижимости "Новая Грань". Внесены изменения в устав в части увеличения количества участков, входящих в ТСН. Готовятся документы по оформлению прав собственности на внутрипоселковые дороги. Осенью текущего года будет проведено общее собрание ТСН с целью рассмотрения бюджета ТСН на 2019-2020 годы.

– Может быть есть что-то еще, что хочется добавить к сухим цифрам и фактам? Например, расскажите нашим читателям, кто они – жители Новой Грани?

– Большая часть наших покупателей – молодые семьи с детьми либо без детей. Вторая большая группа – люди среднего возраста, которые планируют строительство дома для постоянного переезда в поселок к пенсионному возрасту.

Часть участков приобретена покупателями под дачи. Этот сегмент рынка сейчас переживает некий ренессанс – мы видим устойчивый спрос на дома для загородного отдыха, предполагающие возможность их круглогодичного использования. В данном сегменте наши предложения по земельным участкам действительно могут быть признаны интересными – поселок расположен в 15 минутах езды от центра краевой столицы. Для сегодняшнего Барнаула наша транспортная доступность уникальна: едешь без пробок, по чищеным дорогам с прекрасным покрытием непосредственно до домовладения. Газ, свет и вода на границе участка есть уже сейчас, а не когда-нибудь, в неясной перспективе и с неясной стоимостью подключения.

К тому же мы не должны забывать, что горожане мечтают переехать за городскую черту по причинам совершенно понятным – они ищут тишину, спокойствие, свежий воздух, близость к природе. Все это мы обеспечиваем. Прекрасная лесопарковая зона, на границе которой расположилась Новая Грань, находится под охраной государства. Она видна с каждой улицы нашего поселка и располагается в шаговой доступности. Поэтому не обязательно покупать участок с выходом в березовую рощу, достаточно просто пройти до конца улицы и выйти в лес.

Приезжайте, убедитесь сами!

* ИП Слободян Андрей Джемсович; ИНН 222404634251, ОГРНИП 306222511000023, ОКПО 0146224264

Новая Грань

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