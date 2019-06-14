Минздрав России подготовил положительный отзыв на законопроект об ограничении продажи алкоголя, подготовленный группой депутатов Госдумы во главе с Андреем Свинцовым, сообщает газета "Известия".
"Ключевая цель нашего законопроекта – снизить спонтанное потребление алкогольной и табачной продукции. По нашим данным, около 30% покупок приходится именно на этот тип потребления", – комментирует Свинцов.
Законопроект предполагает запрет на торговлю алкоголем и табачной продукцией вне спецмагазинов, куда будет запрещен доступ несовершеннолетним.
Эксперты Минздрава поддержали инициативу, отметив, что приближенность точек продажи табака и алкоголя к потребителю и их распространенность повышают потребление вредной для здоровья продукции.
ФАС и Минэкономразвития документ не поддержали. Они выразили обеспокоенность по поводу того, что ограничение может привести к закрытию многих торговых точек.
"Минфин считает, что действующим законодательством предусмотрено достаточно мер, обеспечивающих контроль за розничной продажей алкогольной продукции, для того чтобы избежать негативного влияния на здоровье граждан", – уточнили в министерстве, дав понять, что не видят смысла в новых ограничениях.
Комментарии
ворачиваемся к дракам и поножовщине в очередях за бухлишком?
Да прям. Какие драки? Дефицита-то не будет
это попытка к легализации марихуаны прийти чтоли?
Самогон наше все
14.06.2019 14:07
- гость -
Вы много специализированных магазинов в городе видили : Винотека, Штопор, Дринк Кинг ?
Чем ближе к 21:00 тем там напряжоннее будет становиться!
14.06.2019 14:45
месный
Ну откроется еще десять. Вообще не проблема. Есть же в других странах специализированные магазины, в супермаркетах не продают, и все нормально, очереди не стоят.
ЗЫ А вы что, всегда без десяти девять спиртное бежите покупать?
Нормально, но коньяк французский то пусть оставят в Ленте((