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"Сердце Алтая 2019": благотворительный автопробег в Усть-Коксу ждет участников

, ИА "Амител"
"Облака" приглашают всех желающих отправиться в невероятное путешествие, наполненное добрыми делами

С 27 по 30 июня 2019 года состоится автопробег "Сердце Алтая 2019", организованный благотворительным фондом "Облака". Команда волонтеров отправится в Усть-Коксу, где будет оказывать продуктовую, материальную, а также консультационную помощь местным многодетным и малоимущим семьям. А по пути любоваться красотами Горного Алтая.

Директор благотворительного фонда "Облака" Джамиля Семененко успешно организовала и координировала с командой помощников – Юлией Проскуриной, Светланой Александровой и Андреем Виноградовым – два автопробега с участием 27 волонтеров и 4 маленьких детей в 2017 году. В ходе прошлых автопробегов в села Акташ и Турочак волонтеры и команда фонда "Облака" привезли одежду для более 100 семей, в которых воспитываются 230 детей разного возраста. Юрист фонда проконсультировал 18 семей по самым актуальным вопросам, которые коснулись оформления алиментов, установления отцовства; два случая были связаны с оформлением гражданства РФ. 

К сожалению, в прошлом году "Облака" не взялись за организацию автопробега из-за работы над очень важным грантом. Но в этом году команда фонда точно достигнет поставленной цели и привезет помощь туда, где ее очень ждут – в бедные населенные пункты Горного Алтая. 

Автопробег проходит четыре дня, половину из которых займет дорога туда и обратно. Оказание помощи людям, которые привыкли жить в бедности и не знают, что все может быть по-другому, проходит в один день. День напряженной работы, экстренного оказания помощи. Всего за день команде фонда удается помочь как минимум сотне семей. И это того стоит. Еще один день отводится на отдых среди удивительной природы Горного Алтая.

 

Что будут делать участники автопробега в день оказания помощи местному населению? 

– Первая группа волонтеров вместе со своим координатором, которого выберут из штата фонда, будет помогать распределять и адресно сортировать вещи для нуждающихся. 

– Вторая группа волонтеров будет раздавать семьям вещи. 

– Третья группа волонтеров вместе со своим координатором будет помогать фасовать продуктовые наборы и выдавать их семьям. 

– Четвертая группа волонтеров будет помогать готовить подарки, детские сладости и канцелярию для детей из нуждающихся семей, а также заниматься с детьми, пока волонтеры первых трех групп оказывают помощь малоимущим и многодетным семьям. 

Стоимость участия в автопробеге "Сердце Алтая" – 6 000 рублей (один взрослый волонтер или автоволонтер). В эту сумму входит: 
– ГСМ по маршруту Барнаул – Усть-Кокса – Барнаул; 
– организованное питание два раза в день;
– проживание семей с детьми в летних домиках, проживание взрослых волонтеров в палатках. Палатки, спальные мешки необходимо взять с собой. Фонд поможет организовать небольшое количество палаток и спальных мешков. 

Регистрация на автопробег будет проходить до 20 июня 2019 года.

Зарегистрироваться можно здесь.

Также для оказания помощи бедным семьям Усть-Коксинского района "Облака" собирают вещи, которые вы можете принести в фонд: 
– взрослая мужская и женская одежда на любой сезон; 
– детская одежда, по возрасту от новорожденных и до 18 лет; 
– женская и мужская обувь на любой сезон в целом состоянии; 
– детская обувь в целом состоянии для мальчиков и девочек от 1 года на любой сезон; 
– для новорожденных: пеленки, пледы, конверты для новорожденных – можно бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии; 
– постельное белье, полотенце; 
– одеяла, подушки, пледы; 
– детские твердые и мягкие игрушки, куклы, машины; 
– развивающие пособия для детей и детские книги в хорошем состоянии; 
– отделочные материалы для ремонта, которые остались после текущего вашего ремонта в малых количествах; 
– бытовая химия;
– кухонная посуда и многое другое.

Принести вещи для автопробега "Сердце Алтая" можно в пункт приема вещей по адресу: пр-т Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной", цокольный этаж) с 10:00 до 19:00.

По всем вопросам можно обращаться к координатору автопробега Татьяне Логвиненко по телефону: 8 913 241 63 29. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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