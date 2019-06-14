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Итальянскую актрису приговорили к тюрьме после ужина с Путиным

, ИА "Амител"
Кассационный суд Италии вынес окончательный приговор
Орнелла Мути / Фото: static.rueconomics.ru

Орнелла Мути / Фото: static.rueconomics.ru

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году, сообщает news.ru.

Актриса пропустила спектакль, где должна была играть главную роль и уехала на ужин с тогда еще премьер-министром России Владимиром Путиным. Обед состоялся в Санкт-Петербурге. Для того чтобы оправдаться в театре, она предоставила поддельный больничный лист.

Но афера вскрылась, и Мути обвинили в мошенничестве. Тогда суд приговорил актрису к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в размере 600 евро.

Приговор был обжалован, но Кассационный суд Италии в результате подтвердил вину итальянки и вынес приговор, связанный с полугодичным заключением.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

14.06.2019 14:26
Cправедливый

Ах, он проказник....! )))

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14.06.2019 14:36
- гость -

в молодости и мутти и кабаева - один типаж - кстати !

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