Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году, сообщает news.ru.
Актриса пропустила спектакль, где должна была играть главную роль и уехала на ужин с тогда еще премьер-министром России Владимиром Путиным. Обед состоялся в Санкт-Петербурге. Для того чтобы оправдаться в театре, она предоставила поддельный больничный лист.
Но афера вскрылась, и Мути обвинили в мошенничестве. Тогда суд приговорил актрису к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в размере 600 евро.
Приговор был обжалован, но Кассационный суд Италии в результате подтвердил вину итальянки и вынес приговор, связанный с полугодичным заключением.
Комментарии
Ах, он проказник....! )))
в молодости и мутти и кабаева - один типаж - кстати !