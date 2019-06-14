Суд в Алтайском крае вынес приговор в отношении начальника Целинного межрайонного отдела Федеральной службы судебных приставов – мужчину признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции.
По информации краевого управления Следственного комитета, 10 февраля 2018 года в селе Целинное сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль под управлением старшего судебного пристава межрайонного подразделения ФССП по Алтайскому краю.
"По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения, выполнять законные требования сотрудников полиции – предъявить документы для проверки и выйти из автомобиля отказался, в связи с чем к нему были применены специальные средства, ограничивающие подвижность – наручники", – уточняют в СКР.
Когда полицейские выполняли свои должностные обязанности, мужчина ударил одного из правоохранителей ногой, причинив ему физическую боль.
В ходе следствия злоумышленник отрицал факт применения насилия в отношении представителя власти. В итоге суд приговорил обвиняемого к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Судом Апелляционной инстанции Алтайского краевого суда приговор районного суда оставлен без изменения.
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