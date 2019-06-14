Жительница британского города Эссекс несколько лет не может продать здание, в котором раньше располагалась тюрьма для людей, обвиненных в "колдовстве", сообщает РИА "Новости". Хозяйка просит за него 250 тысяч евро.
Женщина рассказывает, что в 2004 году покинула строение, переоборудованное под дом, после того как ей померещились брызги крови и нападение злых призраков, один из которых был в виде козла.
Здание считается одной из местных достопримечательностей, которое регулярно посещают туристы. Оно известно под названием "Клетка".
Эссекс считается главным английским средневековым центром борьбы с "ведьмами". Так, из 112 женщин, приговоренных инквизиторами к смерти за "колдовство" в Англии в 1640-х годах, 82 были казнены в Эссексе.
В 1921 году в саду дома были обнаружены два женских скелета, которые эксперты считают останками женщин, названных ведьмами. По сообщения СМИ, некоторые кости были пробиты гвоздями.
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