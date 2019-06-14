Движение трамваев закроют на пересечении улицы Попова с проспектом Космонавтов в Барнауле в связи с ремонтом путей.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, ограничение будет действовать с 18 июня по 23 июня:
- с 09:00 18 июня до 05:00 22 июня по улице Попова, от станции "Докучаево" до проспекта Космонавтов;
- с 09:00 18 июня до 24:00 23 июня по проспекту Космонавтов, от остановки "Мясокомбинат" до улицы Малахова.
Движение трамваев с 18 июня по 21 июня будет организовано следующим образом:
- маршрут №1 … проспект Космонавтов, далее по улице Малахова, Антона Петрова, Попова до станции "Докучаево";
- маршрут №2: по маршруту от станции "Пивзавод" до станции "Докучаево";
- маршрут №5: … улица Малахова, далее проспект Космонавтов до станции "Поток".
Движение трамваев с 22 июня по 23 июня будет организованно следующим образом:
- движение маршрутов №1, №2 на пересечении улицы Попова – проспекта Космонавтов будет открыто;
- маршрут №5: … улица Малахова, далее проспект Космонавтов до станции "Поток".
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Сделайте нормальный переезд через Строителей-Красноармейский, какой идиот придумал брусчатку положить на переезде, которая сейчас играет +/- 5см