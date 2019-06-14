Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов мира в 2019 году. Первую его четверку заняли американцы.
Самым богатым признан Jay-Z (Шон Картер). Его заработок за год составил миллиард долларов. Таким образом, он стал первым рэпером-миллиардером.
Второе место занимает Dr. Dre. В его активе 800 млн долларов. Сумел превысить планку в 500 млн долларов и Diddy (740 млн долларов).
Остальные места в пятерке самых высокооплачиваемых заняли американец Kanye West (240 млн долларов) и канадец Drake (150 долларов).
Комментарии
Всего 150 долларов и пятое место в мире ? Странно!