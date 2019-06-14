Эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и РАНХиГС проанализировали ситуацию на рынке труда для пожилых россиян, сообщает РБК.
Они выяснили, что положение на рынке труда мужчин и женщин даже одного возраста и образования существенно различается, причем за последние десять лет гендерные различия только усилились.
Так, шансы на занятость для мужчин старше 50 лет падают по мере снижения уровня образования.
Особенно пострадали мужчины с начальным профессиональным образованием. Их шансы на трудоустройство упали на 40% с 2010 по 2017 год.
Шансы женщин старше 50 лет на трудоустройство, наоборот, возросли. Исключение составляют только наименее образованные, которые на 40% реже находят работу.
Примечательно, что за последние годы среди лиц старшего возраста сильнее всего выросла численность занятых в торговле и сфере обслуживания. Практически весь спрос на работников в этих сферах был удовлетворен за счет возрастных граждан.
"Очевидно, работодатели начали охотнее брать лиц старшего возраста, столкнувшись с дефицитом молодежи, готовой занимать рабочие места в торговле и сфере обслуживания", – говорится в докладе ВШЭ.
Занятость пожилых женщин в торговле выросла с 2005 по 2015 год в 1,8 раза, пожилых мужчин – почти в 2 раза. При этом для молодых такой тенденции нет.
Пожилые мужчины вытесняются в традиционно женские профессии, утверждается в докладе ВШЭ.
"У мужчин многие изменения можно охарактеризовать как деградацию профессиональной структуры занятости", – констатировали эксперты.
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