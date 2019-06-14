Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон рассказал РИА Новости о разработанной новой концепции образовательного процесса, которую должны утвердить в конце года.
По его словам, в течение пяти лет будет реализован комплекс мер, делающих обучение более комфортным.
"К примеру, сейчас дети стоят в очереди в раздевалку семь минут, мы оптимизируем процессы, и время сократится до двух минут. Ребенок не должен тратить полезное время на поиск расписания – оно должно быть в планшете или размещено на всех этажах. Не больше трех минут должно уходить на то, чтобы зайти в школу, раздеться и пройти в класс. Ребенок не должен носить на себе ранец весом в несколько килограммов. Например, в зарубежных школах предусмотрены индивидуальные шкафчики под эти цели", – утверждает Соломон.
Он считает, еще одна идея поможет сэкономить время на походе в школьную библиотеку.
"Раньше у ученика уходило около 15 минут на очередь в библиотеке за книгой, которой может и не быть в наличии. Сейчас он может на планшете заказать книгу, узнать, есть ли она, и потратить одну минуту на то, чтобы забрать ее", – рассказал руководитель центра.
Комментарии
ой ой....вы вон уже выделили на лыжи деньги и обязали увеличить часы физ.культуры. В итоге требуют приносить с собою эти чертовы лыжи. То естьребенок утром идет в школу с ЛЫЖАМИ. где ваша оптимизация? какие 3 минуты на раздевалку? Кто ен принес лыжи - тот бегает вокруг школы, глядя как другие катаются.
К успеху идем. А эти ваши планшеты....это дети. это драки, это неаккуратность, будут их бить через день а родитлям новые покупать? А те, кто не сможет себе позволить? Будут по типу лыж - бегать вокруг школы пока другие учатся?
Что не реформа то шедевр. Уже и так виден выхлоп, приходят сотрудники устраиваться на работу, дети 2000 годов - конца 90х - даже писать грамотно не умеют. Вот прогресс. А дальше еще будет лучше.
Щас ребенок учится по гармонике 9программа такая дибильная), причем уже известно, что ее признали как не эффективной - но почему мой ребенок последний год должен по ней доучиваться? Зная, что программа не эффективная? А сколько ошибок в учебникх - так это жуть.