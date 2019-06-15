Соревнования ГИМС МЧС России / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России отмечает 15 июня 35 лет со дня образования. В честь этого 14 июня на реке Обь в Барнауле впервые состоялся Чемпионат по водно-моторным видам спорта. В мероприятии приняли участие представители инспекторских участков ГИМС Алтайского края, спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда, специализированной пожарно-спасательной части и поисково-спасательного отряда на акваториях краевого управления ГОЧС.
Соревнования проходили в несколько этапов. Первый этап – скоростная гонка на моторных лодках на 1,5 километра. Далее – скоростное маневрирование, где участники демонстрировали свои навыки на слаломе, пройдя классическую "змейку". Заключительный этап состоял из упражнений со спасательными средствами.
По итогам состязаний первое место заняли инспекторы группы патрульной службы № 5 (Алтайский район), второе место у команды Барнаульского инспекторского отделения и на третьем месте сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.
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