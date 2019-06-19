Мода на здоровый образ жизни привела к тому, что платная медицина приобретает с каждым днем все большую популярность. Отсутствие очередей, запись на удобное время, чистота, вежливость и сервис – за эти комфортные условия пациенты готовы платить, а предприниматели в свою очередь готовы инвестировать в частные медицинские учреждения, рассматривая их как выгодный объект вложений.
Однако, решив открыть медицинский центр в Барнауле, можно столкнуться с рядом проблем, касающихся выбора здания. Как их решить – разбираемся с порталом Amic.ru.
ЗДАНИЕ ДЛЯ КЛИНИКИ: КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ
Для открытия полноценной клиники, во-первых, требуются помещения большой площади, а во-вторых, отвечающие целому набору условий: соответствие СНиП и СаНПиН, определенным требованиям к планировке, освещению и инженерно-техническим решениям. Найти такое сочетание среди предлагаемых объектов коммерческой недвижимости в нашем городе не так-то просто: подходящие по площади объекты зачастую представляют собой либо подвалы, либо складские помещения, либо отдельно стоящие старые здания, не соответствующие санитарным и прочим нормам. А первые этажи новостроек, как правило, разделены на помещения малой площади, предназначенные для разных арендаторов.
Но это вовсе не значит, что в Барнауле не найти подходящих для медицинского центра вариантов: коммерческие помещения в составе жилого комплекса, недавно построенного на пр. Ленина 195а, идеально отвечают всем вышеперечисленным критериям. Кроме того, дом расположен в перспективном, развивающемся районе, где активно идет снос ветхого жилья и строительство нового, что в ближайшем будущем обеспечит клинику большим количеством платежеспособных клиентов.
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА
Проектируя этот дом, застройщик сразу позаботился об инфраструктуре, окружающей будущих жильцов: именно в этом заключается концептуальный подход к планированию коммерческого пространства, когда объем помещений, их расположение и функциональность продумываются заранее. Поэтому с учетом возможности открытия здесь медицинского центра помещения в новом жилом комплексе изначально строились в строгом соответствии со СНиП и СаНПиН.
Кроме того, преимуществами коммерческой недвижимости в доме на пр. Ленина, 195а являются:
- помещения от 150 до 320 кв.м свободной планировки;
- первый этаж с отдельным входом и удобным внешним доступом;
- естественно освещенное помещение под кабинетные планировки медцентра;
- эффективные пространства с высотой потолков 4,8 метра;
- набор инженерных систем, который существенно облегчит выполнение отделочных работ под ваши нужды – создание системы вентиляции, отдельной от системы жилого комплекса, обеспечение каждого кабинета мокрой точкой и т.д.;
- собственная котельная позволяет круглогодично поддерживать комфортную температуру в помещениях, а также горячую воду в санузлах;
- электрические мощности 0,2 кВт на кв.м, возможность подключения отдельного электрощита и кабеля и резервного источника питания на случай аварий;
- высокая проходимость – 683 квартиры жилого комплекса и соседних домов;
- Обслуживание профессиональной управляющей компанией;
- Скидка на покупку помещений цокольного этажа, на котором можно организовать вспомогательную службу – ординаторскую, кабинет лаборатории, рентген и т.д.
Что касается рентабельности бизнеса и сроков его окупаемости, то здесь все зависит от площади медицинского центра. Территориальная близость коммерческого помещения к "красной линии" гарантирует высокий пешеходный и автомобильный трафик, максимально увеличивающий поток потенциальных и реальных посетителей.
К слову, здесь можно открыть не только медучреждение (аптеку, поликлинику), но и:
1. магазин формата street retail* (фуд-маркет);
2. точку питания (закусочную, паб, кофейню, ресторан);
3. финансовое учреждение (банк);
4. офис формата open space*;
5. диспетчерскую;
6. нотариальную контору;
7. салон красоты;
8. кабинет юридической консультации;
9. call*-центр.
Записаться на просмотр можно по тел.: 8(3852) 55-80-77, 71-77-01.
*Стрит ритейл, оупен спейс, колл-центр – прим.ред.