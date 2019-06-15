Выходные в Алтайском крае стартуют в режиме штормового предупреждения.
Местами в регионе ожидаются сильные дожди, в восточных и южных районах ливни, гроза, град. Днем в крае будет +17...+22 градуса, в южных районах +22...+27 градусов.
Ветер будет северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду, при грозах до 23 метров.
В Барнауле также ожидается дождь, временами сильный, гроза, местами град. Днем в краевой столице будет +22...+24 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
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