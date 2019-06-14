Специалисты антивирусной компании ESET выявили новый вид аферы в мессенджере WhatsApp, сообщает anonsens.ru.
Приманкой злоумышленников стал бесплатный терабайт интернет-трафика, который якобы дарят в честь юбилея WhatsApp.
Чтобы принять "подарок", пользователю предлагают перейти по ссылке, ответить на вопросы. После этого нужно было разослать сообщение 30 друзьям в виде так называемого "письма счастья".
Антивирусные эксперты уверены, что основной целью аферы была массовая рассылка рекламного спама без согласия пользователя.
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