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Как проходили выборы нового ректора АлтГУ

, ИА "Амител"
Набрав 133 голоса, руководителем вуза стал Сергей Николаевич Бочаров

Cегодня, 14 июня 2019 года, в опорном Алтайском государственном университете состоялась конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора. На должность руководителя вуза претендовали врио ректора АлтГУ д.э.н., профессор Сергей Николаевич Бочаров, проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ к.э.н. Александр Анатольевич Жидких и д.б.н., профессор, заведующий кафедрой зоологии и физиологии АлтГУ Александр Владимирович Мацюра.

В выборах ректора приняли участие 217 делегатов – представителей всех подразделений вуза, выбранных согласно нормам представительства в соответствии с "Положением о выборах ректора ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет"" на собраниях трудовых коллективов. С 12.30 началась регистрация делегатов. В 13.00 в концертном зале корпуса "Д" конференция приступила к работе.

Перед делегатами выступили кандидаты на должность ректора с основными тезисами своих программ, после чего им были заданы вопросы от представителей трудового коллектива относительно видения дальнейшего развития университета.

Далее участники конференции перешли к процедуре тайного голосования. Согласно "Положению о выборах ректора" АлтГУ избранным считается кандидат, получивший 50% + 1 голос от числа делегатов, принявших участие в голосовании.

После подсчета голосов председатель счетной комиссии, директор Рубцовского института (филиал) АлтГУ, кандидат технических наук Евгения Анатольевна Жданова зачитала протокол счетной комиссии по выборам ректора, который был утвержден делегатами конференции. Согласно протоколу врио ректора АлтГУ д.э.н., профессор Сергей Николаевич Бочаров набрал 133 голоса, проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ к.э.н. Александр Анатольевич Жидких — 23 голоса, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой зоологии и физиологии АлтГУ Александр Владимирович Мацюра -   51 голос. Таким образом, Сергей Николаевич Бочаров большинством голосов признан избранным на должность ректора опорного Алтайского государственного университета.

Председатель конференции поздравил вновь избранного ректора с победой. Сергей Николаевич обратился со словами благодарности к представителям трудового коллектива.

"Огромное спасибо вам за поддержку! Расцениваю ее как аванс, как надежду на позитивные изменения, которые обязательно постараюсь оправдать! Я понимаю всю ответственность. За прошедший период у меня была возможность убедиться, насколько непроста работа ректора. Обещаю, что и впредь буду работать только во благо университета. Период предвыборной неопределенности завершился: теперь нужно выстраивать работу в спокойном режиме. Я предприму для этого все усилия. Хочу также высказать слова благодарности своим оппонентам Александру Анатольевичу Жидких и Александру Владимировичу Мацюре за джентельменскую предвыборную кампанию, за решимость идти до конца, что сделало возможным провести выборы в полном соответствии с нормативными документами, и за конструктивные идеи, представленные в их программах: некоторые из них заслуживают внимания и могут быть использованы в дальнейшей работе университета. Хочу также выразить слова благодарности тем, кто помогал мне в предыдущей работе и в предвыборной кампании, а также всем коллегам за гласную и негласную поддержку!" — отметил Сергей Николаевич.

Согласно "Положению о выборах ректора ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет"" избранный конференцией кандидат официально вступит в должность после издания соответствующего приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.06.2019 19:40
Гость

Чет в толк не возьму, как так 133%??

0  0
14.06.2019 19:47
- гость -

Вот тоже не понимаю 133% это как?

0  0
14.06.2019 19:53
гость

14.06.2019 19:40
Гость
Чет в толк не возьму, как так 133%??

0 0
14.06.2019 19:47
- гость -
Вот тоже не понимаю 133% это как?

ТАК корреспондентов АМИКА не пустили на выборы!!!

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