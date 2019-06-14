Английская актриса Гвендолин Кристи, известная как Бриенна Тарт в популярном сериале "Игра престолов", сыграла главную роль в театральной постановке комедии Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", сообщает iReactor.
Премьера состоялась 12 июня в лондонском театре Bridge Theatre. Гвендолин Кристи вначале появилась на сцене в роли королевы амазонок Ипполиты, запертой в стеклянном футляре.
С развитием сюжета главную героиню освобождают, и она предстает перед зрителями как королева царства фей. Последнюю тоже играет Кристи.
Режиссером-постановщиком выступил Николас Хитнер. Он знаменит своей любовью к осовремениванию произведений классической литературы.
Критики назвали постановку Шекспира "бредовой вечеринкой", несмотря на звездный состав (Оливер Крис, Шарлотта Эткинсон, Фелисити Монтегю), движущиеся декорации, трюки акробатов и песню Бейонсе.
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